Opvolger Advocaat bij Fenerbahçe bekend

De Turkse topclub Fenerbahçe heeft vrijdag Aykut Kocaman aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 52-jarige Kocaman, eerder als speler (1988-1996) en als T1 (2010-2013) actief bij Fener, neemt het roer over van Dick Advocaat die bondscoach van Nederland werd. Kocaman tekende in Istanboel een contract voor twee seizoenen.

Fenerbahçe plukt Kocaman weg bij Konayspor, dat afgelopen seizoen in de groepsfase van de Europa League twee keer het onderspit moest delven tegen AA Gent (2-0 en 0-1). In de competitie eindigde hij met de provincieploeg op de negende stek, maar won wel de bekerfinale - na strafschopppen tegen Basaksehir - en veroverde zo alsnog een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Fenerbahçe finishte als derde in de Turkse Süper Lig en komt volgend seizoen eveneens uit in de Europa League.

Nog vrijdag rondde Fenerbahçe de komst van de Marokkaan Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) van Monaco af. Dirar is de derde inkomende transfer na het aantrekken van Mathieu Valbuena (Olympique Lyon) en Mehmet Ekici (Trabzonspor).