Het moment waarop je je afvraagt of je hond een energiedrankje op heeft

Sommige honden hebben echt energie teveel en deze hond zeker. Het is Kobi, een Ierse soft-coated wheaten terrier. Zijn baasje zette deze beelden online nadat hij met Kobi een lange wandeling maakte. De harige terrier is zeker niet uitgeput, wel integendeel, het lijkt wel alsof hij een energiedrankje heeft opgeslurpt: hij spurt rondjes in de achtertuin, maakt gekke sprongetjes en zoeft over bloemen en struiken. Op Wikipedia staat over dit soort terriers het volgende: “Speels, Aanhankelijk, Intelligent, Trouw, Energiek, Levendig”. Klopt als een bus dus.