Ryanair-werknemers bezorgd over veiligheid op luchthaven Charleroi

Brussel - Werknemers van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair hebben hun bezorgdheid geuit over “privileges” die een aantal Waalse ambtenaren krijgt op de luchthaven van Charleroi en die volgens hen de veiligheid kunnen bedreigen. Dat schrijft La Libre Belgique zaterdag.

Een piloot van de maatschappij meldt in een klacht van 13 april 2016 dat een werknemer van de Waalse openbare dienst hem is voorbijgestoken bij een metaaldetector, “met voorwerpen als een jas, een plastic zak en een rugzak”. De persoon kon de beveiligde zone betreden zonder gefouilleerd te worden.

In een antwoord van de Belgische autoriteiten staat dat dit “privilege” beschreven is in het contract van de Waalse ambtenaren die de veiligheid op de luchthaven verzekeren. De luchthaven zelf bevestigt dat “twintig tot dertig” mensen geen fouilles moeten ondergaan.

Volgens een andere Ryanair-piloot “gebeurt dit enkel in Charleroi”. “Deze toestand is niet conform de internationale normen”, zegt hij.