Cuba betreurt verscherpt embargo van Trump

De Cubaanse overheid heeft vrijdag de nieuwe beperkingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd, veroordeeld. Ze herhaalde echter haar bereidheid om de “respectvolle dialoog" met Washington voort te zetten, die werd opgestart na het herstel van de diplomatieke relaties tussen beide landen eind 2014.

Havana veroordeelde in een mededeling die op de staatstelevisie werd voorgelezen "de nieuwe maatregelen die het embargo verstrengen", dat sinds 1962 werd ingevoerd tegen het eiland. De overheid bevestigde wel "haar wil om de respectvolle dialoog en de samenwerking voort te zetten" met de VS.

De Amerikaanse president kondigde vrijdag in Florida aan de "volkomen eenzijdige deal" die de regering-Obama met Cuba sloot, te schrappen. Hij veroordeelde ook scherp het "brutale" regime in Havana. Trump beloofde een beter akkoord, en kondigde meer beperkingen aan op het reizen naar en van en de handel met het Caraïbische eiland.

De Cubaanse overheid betreurt "de stap terug in de betrekkingen tussen de twee landen" en verwijt de VS "een vijandelijke retoriek die herinnert aan de tijden van de open confrontatie" en "de terugkeer naar de dwingende methoden van het verleden". "Elke strategie die bedoeld is om het politieke, economische en sociale systeem in Cuba te veranderen, of dat nu gebeurt via druk of via meer subtiele methoden, is gedoemd om te mislukken", aldus nog het regime van Raul Castro.