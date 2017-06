Peter Maes te duur voor Roda en Van Veldhoven

Wat al langer in de lucht hing, werd vrijdag officieel: Harm van Veldhoven (54) verlaat FC Eindhoven en is de nieuwe technisch directeur van Roda JC.

De eerste taak van de Limburger is om een opvolger voor de naar KV Kortrijk vertrokken hoofdtrainer Yannis Anastasiou te zoeken. Van Veldhoven dacht daarvoor in eerste instantie aan Peter Maes. De Lommelse oefenmeester is immers vrij sinds zijn vertrek bij KRC Genk in december vorig jaar. De twee partijen voerden verkennende gesprekken, maar al snel bleek dat Maes financieel niet haalbaar is voor de club uit Kerkrade.

Roda JC richt het vizier nu op twee andere kandidaten “uit het Nederlands taalgebied”, terwijl Maes nog andere buitenlandse opties heeft.