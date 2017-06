Sevilla krijgt boodschap: Sander Berge is niet te koop

De Spaanse topclub FC Sevilla is vastbesloten om Sander Berge (19) weg te halen bij KRC Genk. De Noorse international kwam definitief onder de radar van de nieuwe technisch directeur Oscar Arias tijdens de kwartfinales van de Europa League tegen Celta de Vigo.

Sevilla heeft zich ook al officieel gemeld bij KRC Genk, maar kreeg daar de boodschap die elke club krijgt wanneer ze informeert naar een van de Genkse sterkhouders: er bestaat geen vraagprijs, want Berge is niet te koop. Het is nu alleen wachten hoe Berge, die in januari een vierjarig contract tekende in Genk, zelf reageert op de Spaanse interesse. Tot dusver bleef de koele Noor steeds nuchter onder de avances van topclubs, in Genk hoopt men dat dat de volgende tien weken ook het geval blijft.

Pozuelo en Buffel

Spaanse berichten over een officieel bod van Schalke 04 op Pozuelo worden overigens weerlegd. Thomas Buffel luisterde vrijdag dan weer naar een contractvoorstel van blauw-wit. Buffel, die ook nog voorstellen van andere clubs op zak heeft, hakt waarschijnlijk volgende week de knoop door.