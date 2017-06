Het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma nv is officieel omgevormd tot de burgercoöperatieve Nuhma cvba. Dat betekent dat vanaf nu ook burgers aandelen kunnen verwerven en dat er naast de politieke zitjes in de Raad van Bestuur, een of twee bestuursmandaten voor onafhankelijke bestuurders zijn weggelegd.

Die transformatie komt er niet zomaar. Het is een slimme zet van Nuhma-topmannen Ludo Kelchtermans en Tony Coonen om de Brusselse politiek een stapje voor te blijven. Het is namelijk algemeen geweten dat niet iedereen even blij is met het succes van de Limburgse nv, pardon cvba.

Brussel kijkt al langer met een vergrootglas naar de machtige holding. Samen met Infrax Limburg, weegt het klimaatbedrijf verhoudingsgewijs heel zwaar op de Vlaamse energiemarkt en dat ligt sommigen rauw op de maag. Al helemaal nu Nuhma’s dochtervennootschap Aspiravi Energy een contract heeft binnengehaald om de volgende drie jaar groene stroom te leveren aan alle 44 Limburgse gemeenten en nog een zestigtal anderen. Het behoeft geen tekening om te verstaan dat concurrenten EDF Luminus en Engie Elektrabel dat allesbehalve leuk vinden. En wanneer enkele grote jongens iets niet leuk vinden, wordt Brussel extra zenuwachtig.

Nuhma loopt dus nog meer dan anders in de kijker. Daarom is het vandaag alle hens aan dek om elke mogelijke kritiek op de Limburgse klimaatholding te counteren. De vlucht vooruit die de top van Nuhma neemt door van de nv een burgercoöperatieve te maken, kunnen we dus toejuichen. Maar tegelijk moeten we kritisch blijven. Het kan altijd beter. Zo verzuimt Nuhma het om een aantal heikele zaken op te kuisen. In de nieuwe statuten blijft het bijvoorbeeld mogelijk om als managementvennootschap bestuurder te zijn. We moeten daar niet flauw over doen: de enige reden daarvoor is het aanzienlijk fiscale voordeel dat het oplevert. Zeker in het licht van alle Brusselse schandalen vandaag, is dat een ethische angel van formaat.

Een tweede punt is het bizarre feit dat een bestuurder of de directeur van Nuhma zich wettelijk mag domiciliëren in het buitenland. Bijzonder vreemd, want hoe kan zo’n bestuurder op een geloofwaardige manier de Limburgse gemeenten en burgers vertegenwoordigen?

Tot slot mogen we niet blind zijn voor het gevaar van eigenbelang. In haar vijftienjarig bestaan heeft Nuhma elk jaar meer centen opgeleverd voor de Limburgse gemeenten. De verleiding is ondertussen groot om minder kritisch te worden, want het is moeilijk om de hand te bijten die je voedt. Toch moeten we daar scherp op blijven toezien, Brussel heeft niet veel nodig om het belangrijkste Limburgse klimaatbedrijf bij de lurven te vatten. En dan zijn we allemaal de dupe.