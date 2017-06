VIDEO. Slapende bewoners ontsnappen uit zware brand

Lommel - Vrijdagavond is vlakbij het Lommelse centrum een woning uitgebrand. De bewoners, die lagen te slapen, werden gewekt door hun honden. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. De rook was tot in de verre omtrek zichtbaar.

De brandweer concentreerde zich eerst op de aanpalende woningen om te vermijden dat het vuur zou overslaan. De getroffen woning is totaal verloren. Niemand raakte gewond, maar de bewoners waren wel in shock en werden opgevangen in een ambulance.