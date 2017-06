“Twintig minuten lang doodstil blijven zitten”

Genk -

De elfjarige Shanaya Valenta uit Genk is vereeuwigd in een levensgrote sculptuur van de Brusselse kunstenaar Hans Op de Beeck. Niet veel leeftijdsgenootjes kunnen dat zeggen. Voor ‘Sleeping Girl’, zoals het kunstwerk heet, moest het jonge model twintig minuten doodstil poseren. Het resultaat zal te zien zijn in diverse expo’s in binnen- en buitenland.