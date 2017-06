Sexy model wordt ondergeplast door leeuwenwelp of lijkt dat alleen maar zo?

Een Russisch fotomodel wilde afgelopen week een bekende scène uit de Leeuwenkoning naspelen, maar werd tot haar verbazing ondergeplast door het welpje dat Simba speelde. Het model publiceerde de beelden op Instagram, maar kwam daardoor in het oog van een internetstorm terecht.

Sveta Bilyalova is een fotomodel en Instagram-beroemdheid die ondertussen al meer dan 5 miljoen volgers op sociale media verzamelde. De Russische schone post regelmatig kiekjes van zichzelf in weinig verhullende kledij, maar trakteert haar fans ook op grappige filmpjes, waarin ze zelf de hoofdrol vertolkt.

Dat was woensdag opnieuw het geval, toen ze een video publiceerde waarin ze stoeit met een leeuwenwelp in een poging om het bekende tafereel uit de animatiefilm van Disney na te spelen. Het welpje kan zich na een tijdje echter niet meer bedwingen en besproeit Bilyalova met een ferme straal urine.

Nadat het model de beelden van het welpje op haar Instagram-account publiceerde, kreeg ze al snel de wind van voren van misnoegde fans. Volgens de reacties op de beelden, vinden haar volgers het niet kunnen dat ze een wild dier gebruikt om zelf in de kijker te lopen. “Verschrikkelijk om een dier weg te nemen bij zijn moeder”, “dit is misbruik van dieren” of “wilde dieren zijn geen speelgoed”, zijn slechts enkele van de negatieve commentaren. Anderen trekken dan weer de echtheid van de beelden in twijfel en zijn ervan overtuigd dat de video in scène is gezet. Internetgebruikers die het filmpje analyseerden, opperen dat iemand buiten beeld water op het model spuit.

Hoe de vork ook in de steel zit, de video van Sveta Bilyalova werd ondertussen al honderdduizenden keren bekeken en bracht toch ook een handjevol mensen aan het lachen.