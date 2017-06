Pelt officieel op weg naar fusie

Overpelt / Neerpelt -

Op maandag 26 juni is er zowel in Overpelt als Neerpelt een extra gemeenteraad met slechts één agendapunt: de principiële beslissing om de twee gemeenten samen te voegen tot één fusiegemeente. De intentieverklaring die eind dit jaar moet uitmonden in een definitief fusieakkoord werd vrijdag voorgelegd aan het gemeentepersoneel, de schepencolleges en de gemeenteraadsfracties van de beide Pelten. Gedeputeerde Frank Smeets, die ook voorzitter is van de Neerpeltse gemeenteraad, zal de rol van fusiecoördinator vervullen.