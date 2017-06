“Affiche hangt hier al tien jaar en plots moet ze weg”

Ham -

Gereedschapswinkel Jos Beckx in Ham maakt al tien jaar reclame voor zijn zaak met het beeld van een jongedame gehuld in rode bikini en een boormachine in de hand. Maar die affiche moet nu plots weg. “Twee weken geleden kreeg ik een mail van de JEP - daar had ik nog nooit van gehoord - met de boodschap dat één vrouw klacht heeft ingediend omdat ze zich stoort aan de affiche”, zegt zaakvoerder Filip Beckx. De vrouw krijgt nu gelijk en de affiche moet ten laatste maandag verwijderd worden. “Ik begrijp niet wat het probleem is”, zucht Filip. “Het model op de affiche is trouwens mijn eigen nicht die net heel fier is op de foto.”