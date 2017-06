Wit-Rus Kanstantsin Sioutsou loopt ingewikkelde dijbeenbreuk op

De carrière van Kanstantsin Sioutsou hangt aan een zijden draadje. De bijna 35-jarige Wit-Rus liep vrijdag in de Ronde van Slovenië bij een zware crash in de afzink van de tweede col een ingewikkelde dijbeenbreuk op. Sioutsou werd hoogdringend geopereerd. De Wit-Russische meid-voor-alle-werk was voorzien voor de Tour de France.

Vraag is of hij nog hersteld van deze harde klap. Sioutsou is een veteraan van vele oorlogen. Hij viel ook al geblesseerd uit in de Sky-ploeg die Bradley Wiggins naar zijn enige Tourzege voerde. Hij begon in 2005 zijn carrière onder Ferretti bij Fassa Bortolo.

Bahrain Merida werd vrijdag anders niet door het noodlot gespaard. Ook Luka Pibernik raakte in de door regen geteisterde en gladde finale in Ljubljana geblesseerd in een van de vele crashes. Hij werd gehecht aan het scheenbeen en de elleboog maar vermoedde dat hij zaterdagochtend aan de start staat van de koninginnenrit.