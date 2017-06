Luchtvervuiling zit overal in Limburg

Hasselt - Vergeet de clichés over het gezonde platteland en slechte stadslucht, want de lucht op de boerenbuiten is minstens zo vervuild als in de stad. Zo blijkt uit enkele dagen meten kriskras in Limburg met een toestel dat ultrafijn stof detecteert. De laagste waarde - 7.000 partikels ultrafijn stof per cm³ - noteren we aan de Maas in Kinrooi, de hoogste - 805.000 partikels - bij een braadkippenstand op de markt in Hasselt. In de rook van een e-sigaret zitten evenveel deeltjes fijn stof (500.000) dan in die van een echte sigaret. In de auto in druk verkeer halen we moeiteloos waarden van 50.000. Van verbrandingsgassen van het autoverkeer en echte sigaretten is bewezen dat ze kankerverwekkend zijn. Een geruststelling: van het bakken van vlees of lurken aan een e-sigaret is de rook niet zo giftig.

Milieu-epidemioloog Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt legt ons eerst uit hoe een ultrafijn stofmeter werkt. “Het toestel meet de allerfijnste fracties in de lucht die via de longen rechtstreeks ...