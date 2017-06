Abonnees OHL krijgen gratis wedstrijdshirt cadeau: “Ik wil samen met de fans een mooi verhaal schrijven”

Leuven - De Thaise overnemer King Power had vrijdag op de eerste persontmoeting een cadeautje mee voor de supporters van Oud-Heverlee Leuven. De fans die zich voor eind juli een abonnement aanschaffen kunnen kiezen tussen een gratis exemplaar van het nieuwe wedstrijdshirt van OHL of een etentje bij een thuismatch van de club. Het cadeau geldt vanzelfsprekend ook voor de meer dan 1.000 supporters die zich al een abonnement aanschaften.

Het nieuwe truitje heeft op de voorkant in grote letters “King Power” en op de achterkant onderaan “Amazing Thailand”. De club zal zijn thuismatchen in het wit spelen en zijn uitmatchen in het rood. De fans hadden overigens inspraak bij de keuze voor het design van de nieuwe shirts. In een poll op de clubwebsite konden ze donderdag en vrijdagvoormiddag uit drie modellen kiezen.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de nieuwe sterke man aan Den Dreef, wil zelf ook heel wat tijd in Leuven doorbrengen. “Ik probeer komend seizoen zo veel mogelijk thuiswedstrijden van OHL mee te pikken”, stelde hij. “De bedoeling is mijn aandacht te verdelen tussen Leicester en Leuven. Net als mijn vader ben ik echt gek op voetbal. Ik zie heel veel potentieel bij OHL en wil, net zoals in Leicester, de club helpen groeien. Die groei moet je in elk aspect zien, niet enkel op sportief vlak. Vanaf dag één had ik een heel positief gevoel bij zowel de club als de stad Leuven, die op een heel strategische plaats ligt. Ik wil, samen met het bestuur en de supporters, een mooi verhaal schrijven.”

Srivaddhanaprabha nam verschillende keren het woord “supporter” in de mond. “Ik wil absoluut waken over de eigenheid van de club. De supporters hoeven niets te vrezen op dat vlak. En we zijn ook de lokale sponsors niet vergeten. De eigenheid van deze club behouden, is erg belangrijk voor me.”

Foto: BELGA