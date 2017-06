“Ouder worden is gewoon zalig”

Antwerpen -

”Ouderen wachten nog mooie dagen”, voorspelt gedragsbioloog Mark Nelissen. Sociale media, het wegvallen van het taboe rond seksualiteit bij ouderen en gigantische stappen vooruit in de geneeskunde en seniorenzorg gaan voor een goede en lange oude dag zorgen. In zijn nieuwste boek ‘Eindelijk oud’ geeft hij tips over hoe je zalig oud wordt.