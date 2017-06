Hamont-Achel - Vier jaar geleden kreeg Johan Vos (65) een nier van zijn vrouw Martha Vanherck (65). Zaterdag fietsen ze samen de Mont Ventoux op. Dat doen ze met zo’n 100 anderen die ooit een orgaantransplantatie ondergingen en ze bewijzen dat er leven is na een transplantatie.

“Vijf jaar lang heb ik gesukkeld met mijn nieren”, vertelt Johan Vos uit Hamont-Achel. Hij had last van polycystische nieren, of in mensentaal: nierfalen. “Op het einde was het niet ...