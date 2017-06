VIDEO. Limburgers geven frietjes niet op: “Ze zijn veel te lekker”

Zonhoven - Wie minstens twee keer per week frieten eet, heeft dubbel zoveel kans om vroeger te sterven. Dat zeggen toch onderzoekers van de universiteit van Padua in Italië. TV Limburg trok met die bewering naar een frituur in Zonhoven. De klanten waren er alleszins niet van plan om hun frietjes zomaar op te geven. “Daarvoor zijn ze veel te lekker”, luidt het.

Wie twee of meer keer per week frieten of chips eet, heeft een dubbel zo groot risico om vroeg te sterven in vergelijking met mensen die gefrituurde aardappelen vermijden. Dat meldde CNN vrijdag op basis van een Italiaanse studie. Het onderzoek gebeurde aan de universiteit van het Italiaanse Padua. Acht jaar lang volgden de wetenschappers daar 4.440 mensen van tussen de 45 en de 79 jaar.

Er is geen oorzakelijk verband vastgesteld. Dat liefhebbers van frieten vroeger sterven, kan er dus ook mee te maken hebben dat ze vaker verlekkerd zijn op ongezond voedsel in het algemeen, met overgewicht kampen of onvoldoende bewegen. “Toch zijn we ervan overtuigd dat frituurolie, rijk aan schadelijke transvetten, een belangrijke rol speelt in het grotere risico om vroegtijdig te overlijden”, aldus de onderzoekers.