Elia Viviani sprint naar zege in Route du Sud

De tweede rit in de Route du Sud (cat. 2.1) is vrijdag gewonnen door Elia Viviani. De Italiaanse sprinter van Team Sky bleef na 173,8 kilometer van Espace Loisirs Sor et Agout naar Saramon de Spanjaard Carlos Barbero en de Fransman Lorrenzo Manzin voor. Tom Van Asbroeck sprintte naar de zevende stek, Nicolas Vereecken werd achtste.

Julien Loubet (Armee de Terre) blijft leider. De 32-jarige Fransman heeft 24 seconden voor op de Zwitser Silvan Dillier en 32 op de Italiaan Mauro Finetto.

Na tal van aanvalspogingen in de beginfase slaagde uiteindelijk een trio erin om te ontsnappen op de Côte de Cambon-lès-Lavour. Het peloton zag er geen graten in en gunde Miles Scotson, David Menut en Pello Olaberria 7:15 voorsprong. Na 50 kilometer vond Armée de Terre het welletjes. Het team van leider Loubet joeg het tempo de hoogte en kreeg de steun van Sky, Direct Energie en Movistar, die hun zinnen op een massasprint gezet hadden. De vluchters leken vogels voor de kat. Scotson zag het gevaar en probeerde nog een nummertje uit zijn mouw te schudden. De hardrijder van BMC trok er alleen op uit en de sprintersploegen hadden een vette kluif aan de Australische kampioen. Pas op 2,2 kilometer van de finish werd hij op een lang stuk vals plat bijgebeend. Sky rolde vervolgens de rode loper uit voor Viviani. Zelfs Wout Poels en Geraint Thomas droegen hun steentje bij en de Italiaan rondde het teamwerk perfect af, goed voor zijn tweede overwinning van het seizoen, na ritwinst in de Ronde van Romandië (WT).