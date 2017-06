Voormalig Duits bondskanselier Helmut Kohl overleden

Helmut Kohl, voormalig Duits bondskanselier, is op 87-jarige leeftijd overleden in zijn woon- en geboorteplaats Ludwigshafen. Kohl stond bekend als de architect van het herenigde Duitsland.

Helmut Kohl kwam als jongste bondskanselier ooit in 1982 voor de christendemocratische CDU aan het roer van toen nog West-Duitsland. Hij bestuurde de Duitse Bondsrepubliek tot 1998 en is daarmee nog steeds de langst regerende bondskanselier sinds de Tweede Wereldoorlog.

De grootste politieke verwezenlijking van Kohl is ongetwijfeld de hereniging van de Duitse Bondsrepubliek met de communistische DDR in 1990. Als overtuigde Europeaan was hij echter ook één van de drijvende krachten achter de invoering van de euro.