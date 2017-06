Zomerfeest bij Neos Tongeren

Tongeren - Als afsluiting van het werkjaar 2016/2017 organiseerde Neos Tongeren een zomerfeest in zaal concordia te Tongeren, met een lekker koud en warm buffet.

Tijdens het voorbije werkjaar konden onze leden genieten van tal van lezingen (Sabine De Vos, Flor Hansen, Chantal Bohets); daguitstappen naar brouwerij Achouffe en de Serres van Laken en Grote Markt Brussel, Night of de Proms, film "De Premier", bezoek aan Jessa Ziekenhuis in Hasselt, slotconcert Alden Biesen, kerstfeest, nieuwjaarsmeeting en als afsluiting een zomerfeest. De talrijke opkomsten bij al deze evenementen toont aan dat er grote belangstelling is en het bestuur een goede keuze maakt rekening houdend met alle leden.

De opening van het nieuwe werkjaar 2017/2018 gaat van start op 31 augustus 2017 met een bedevaart en misviering in de Sint-Gilliskerk te Tongeren. Indien er personen zijn die informatie wensen over het programma 2017/2018 van Neos Tongeren, neem gerust contact op met volgende e-mail adressen: neostongeren@hotmail.com of neoswebsitetongeren@gmail.com of met één van onze bestuursleden.