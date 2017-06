TIPS. Aan tafel met een tv-kok en een kuuroord in je eigen badkamer

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Tinnie uitjes, trends, places to be en de leukste hebbedingen. Deze week: thee slurpen en dansen in Antwerpen, nog een leuk cadeau voor Moederdag en mooie mannenmode shoppen in onze hoofdstad. Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Tinnie uitjes, trends, places to be en de leukste hebbedingen. Deze week: thee slurpen en dansen in Antwerpen, nog een leuk cadeau voor Moederdag en mooie mannenmode shoppen in onze hoofdstad.

Dineren met een tv-kok

Hou je van lekker en verrassend eten? Dan moet je op woensdag 21 op de oude industriële site Pakt in Antwerpen zijn. Watermerk Vittel en Vrienden van de Smaak hebben de handen in elkaar geslagen en stellen Tchin Vittel voor, culinaire evenementen pal in de stad. Voor deze zomerse editie stelt tv-kok Jeroen De Pauw een bistronomiebox samen met lokale hapjes. Foodies nemen op strobalen plaats aan één lange tafel. Naast lekker eten en drinken, geniet je ook van een streepje livemuziek. Of wat dacht je van een partijtje petanque als dessert? Deelnemen kost 12,50 euro per persoon in voorverkoop, 15 euro de avond zelf. Meer info via www.vriendenvandesmaak.be

Foto: Tchin in Namen

Kuuroord in je eigen badkamer

Ook al ga je deze zomer niet op vakantie: in een mum van tijd waan je je in een authentieke hammam met het vernieuwde Hammam-gamma van Rituals. Voor een volledig ontspannend ritueel, smeer jezelf eerst in met, bruine zeep om je huid klaar te maken op een scrub met eucalyptus. Werk het zen moment af met laagje korrelige crème op je huid, een douchegel en als laatste een bodylotion voor een zachte huid als eindresultaat. Het enige wat je nog nodig hebt is een leuke playlist. Prijzen stappenplan: bruine zeep - 8,50 euro, scrub - 19,50 euro, revitaliserend modderbad - 10 euro - douchegel - 8,50 euro, bodylotion - 17,50 euro. Meer info op www.rituals.com