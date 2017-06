Vlaamse regering vindt privé-investeerder voor Fordterreinen

Genk - De Vlaamse regering heeft een privé-investeerder gevonden die zich wil vestigen op de vroegere Ford-terreinen in Genk. Het gaat om een bedrijf met “industriële en logistieke activiteiten” dat zich op de B-site (niet-watergebonden activiteiten) zal vestigen. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vandaag gezegd na afloop van de Task force die het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) opvolgt.

Volgens Bourgeois waren er vier kandidaten die zich wilden vestigen op de voormalige Ford-site. Twee – de groep Essers en de groep Machiels - kwamen er in aanmerking, maar nu is er dus een voorkeur. Om geen procedurefouten te maken wil en kan Bourgeois nog geen naam geven. Dat gebeurt wellicht op de ministerraad van 30 juni, bij de officiële keuze van het bod. Uit onze informatie blijkt dat de gekozen groep er een bedrijf zal inplanten op een stuk van 40 ha. Daar zullen in totaal 1.000 mensen te werk gesteld worden.