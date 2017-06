Kleuterschool 't Belhameltje op bezoek bij Alverberg

Guigoven

Kortessem - De oudste kleuters van kleuterschool 't Belhameltje gingen op bezoek bij bio-boerderij Alverberg te Kortessem. Een hele belevenis dicht bij huis!!

Op bio-boerderij Alverberg te Kortessem stonden onze kleuters heel wat leuke activiteiten te wachten! We mochten toekijken bij het schapen scheren en nadien beleven hoe de wol gekamd en met een echt spinnewiel tot garen gesponnen werd! Er werd ook tijd gemaakt voor het creatieve; schaapjes knutselen met de pas geschoren wol! Ook mochten de kleuters weven met natuurlijke materialen op een groot weefgetouw! Alle dieren kregen een bezoekje en onze kleuters kregen een prima uitleg over het leven op de boerderij. In de groentetuin ontdekten we verschillende groenten die we zelf mochten oogsten. Iedereen kreeg nog een appelsapje en lekker koekje.

Het was een bijzonder leerrijke en creatieve dag voor alle kleuters!