KRC Genk en Lierse zijn het bijna eens over Benson

KRC Genk en Lierse zaten donderdag opnieuw rond de tafel om te onderhandelen over een transfer van flankspeler Manuel Benson. Die bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met de Limburgers, maar tussen de clubs zelf werd dat ook gisteren nog niet ­gevonden.

Al deden beide partijen water in de wijn en lijkt een overeenkomst toch in de maak. “We hebben een ultiem voorstel aan RC Genk overgemaakt”, klonk het bij CEO Jan Van Elst. “Voor ons is een zeker percen­tage van de doorverkoop een absolute must. We willen een transfer zeker niet tegenhouden, maar die voorwaarde moet wel worden vervuld. Ik denk dat we elkaar nu heel dicht ­gevonden hebben en verwacht uiterlijk in het weekend witte rook.”

Bij een vertrek van Manuel Benson kwam een terugkeer van Tony Watt in beeld bij Lierse, maar het financiële plaatje van de Schot is pittig. En zo blijft ook Eti Velikonja op de lijst van gegadigden prijken op het Lisp.