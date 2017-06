Miley Cyrus wil nooit meer high op het podium staan

Zangeres Miley Cyrus is op de Amerikaanse televisie heel openhartig geweest over haar marijuana-verslaving. Ze is er nu, op haar 24ste, eindelijk mee gestopt en daar heeft de release van haar nieuwe album alles mee te maken.

Dat Miley Cyrus tijdens haar shows of op interviews vaak heel excentriek overkomt heeft alles te maken met de jointjes die ze voor haar publieke verschijning rookt. "Ik ben vaak heel stoned geweest voor interviews of op shows", vertelt ze aan gastheer Jimmy Fallon op The Tonight Show. "Ik ben hier ooit verschenen, verkleed als bunny, en dat was enkel omdat ik high was en weer te veel had gerookt."

Maar daar zou de 24-jarige zangeres nu mee gestopt zijn. "Ik ben bezig aan een nieuw album en dat is het belangrijkste ooit. Geen joints meer voor mij. Daarvoor is dit album me te dierbaar", vertelt ze op de Amerikaanse televisie.

Miley Cyrus geeft nog toe dat ze echt wel verslaafd was. "Soms was ik zelfs bang voor een overdosis of dat ik zelfs zou sterven. Ik heb dat nog gegoogled en was opgelucht te lezen dat dit nog nooit was gebeurd. Maar daar heb ik nu dus genoeg van. Ik wil scherp en helder staan en dat lukt niet onder invloed van cannabis."