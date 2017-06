Aleksei Korotaev, investeerder bij Roda JC, is met zijn zakelijke activiteiten in het vaarwater geraakt van een heuse prins. De Belg Henri de Croÿ-Solre heeft blauw bloed, zijn bijnaam ‘de Zwarte Prins’ verdiende hij met met zaken die minder nobel zijn.

Henri de Croÿ-Solre (58) is een nazaat van een van de vijf grote adellijke families in België. Wonend in een kolossaal landhuis in het Zwitserse Couvet, vlak bij Neuchâtel. Telg van de ...