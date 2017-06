Hasseltse deelneemster over zeer controversieel datingprogramma: “ik was in shock”

Wie het MTV-programma ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ kent, is het wellicht al opgevallen: ook Limburg is vertegenwoordigd. De Hasseltse Alisa Litynska (20) neemt er deel als één van de vrijgezellen, “maar eigenlijk wist ik vooraf niets van het programma en had ik geen idee waaraan ik begon”.

Het concept achter ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ is simpel: negen singles vertrekken naar een paradijs voor een zomer vol liefde. Feesten, daten en flirten in Thailand. Wie weet vinden ze er zelfs de ware liefde. Maar dan komt er plots op regelmatige basis onverwacht bezoek van hun exen. Sommigen proberen daarbij wraak te nemen, anderen doen er alles aan om hun ex terug te winnen. Alles overgoten met het nodige drama, heel wat ruzies, en soms zelfs slaande gevechten. “Ik had het programma vooraf niet bekeken en had eigenlijk geen idee waaraan ik begon”, steekt de Hasseltse deelneemster Alisa van wal. “Ik kijk sowieso niet naar Belgische tv-programma’s en vul mijn tijd liever met andere, actievere dingen. Toen ik aankwam in Thailand en doorkreeg wat het concept was, was ik wel even geshockt. Waarom ik besloten had deel te nemen? Het leek me wel tof: een verre vakantie, gecombineerd met liefde. Uiteindelijk is het toch een leuke levenservaring geworden.”

Nog feller dan ik

Flirten is een vast onderdeel van het programma, maar daar heeft Alisa geen problemen mee. “Ik flirt graag en ik krijg graag aandacht van de mannen, zoals elke vrouw denk ik. Maar eenmaal ik verliefd ben, ben ik wel een trouw persoon. Het was ook mijn intentie om tijdens het programma de liefde te vinden. Of dat gelukt is, mag ik spijtig genoeg nog niet verklappen.” Het thuisfront reageert alvast positief op haar deelname. Alisa woont samen met haar zus in Hasselt, maar is van origine Russische. Haar vader en moeder verblijven in Rusland. “Het enige wat mijn zus spijtig vindt aan het programma, is dat ze er zelf niet bij was. Zij is eigenlijk nog actiever en feller dan ik, dat had wat gegeven.”

Op de vuist

Alisa was al meteen één van de meest besproken figuren van het programma toen ze letterlijk op de vuist ging met verleidster Chiara, bekend als degene die in het vorige seizoen van ‘Temptation Island’ Marvin wist te verleiden. Chiara had daarbij zelfs plukken haar in de handen. “Ik ben niet iemand die snel schrik heeft. Ik kan mezelf best verdedigen. We zijn beiden temperamentvolle meisjes. Hoe mijn relatie met Chiara nu verloopt? Laat ons zeggen dat we een neutrale communicatie naar elkaar toe hebben. Het voorval kwam er nadat we beiden wat te veel gedronken hadden, dan kan je nadien alles wel relativeren.”

Niet alleen de verleidsters doen terugdenken aan Temptation Island, velen noemen ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ een nog verregaandere versie van het VIJF-programma. “Zelf zou ik nooit aan ‘Temptation Island’ deelnemen. Ik heb dit nu meegemaakt, en het is goed geweest. Ik heb andere prioriteiten. Zo vorm ik een dj-collectief met mijn zus en dans ik. Ik ben best wel sportief, dat heb ik van mijn vader. Hij was nationaal kampioen gevechtsporten in Oekraïne in de jaren ’80 en is nadien turnleraar in Hasselt geworden. Zo zijn wij hier ook beland. Door die sportiviteit had ik geen problemen met de weinig verhullende kledij die tijdens het programma gedragen werd. Ik denk niet dat ik grote tekortkomingen heb op lichamelijk vlak.”

Verbloemen naar familie toe

Wie Alisa in het programma bezig ziet, zou het misschien niet zeggen, maar de dame is een echte zakenvrouw. Samen met haar zus baadt ze een kinderkledingwinkel in Rusland uit. “We vervoeren Europese kinderkledij naar Rusland. Mijn moeder zorgt daar voor de dagelijkse gang van zaken. Maar ik zet nooit in op één zaak. Ik wil het beste van alles. Als er geen progressie in een zaak zit, stort ik me op iets anders.” De blondine studeert momenteel in Rusland management en toerisme. “Ik kan die lessen vanop afstand volgen, maar ik moet wel twee keer per jaar naar daar om mijn examens af te leggen. Niet dat dat een opgave is, ik reis gemiddeld één keer in de twee maanden naar het land om mijn familie te zien. Of mijn ouders op de hoogte zijn van mijn deelname? Ik heb hen kort uitgelegd dat het om een realityshow ging, maar de meer pittige details heb ik maar voor mezelf gelaten”, lacht Alisa. “Laat ons zeggen dat ik het een beetje verbloemd heb.”

Enkele van de opvallendste voorvallen:

- In de derde aflevering lopen de spanningen zo hoog op in de villa, dat de mannen en vrouwen op de vuist gaan. “Niemand moet jouw f*cking ass hier, omdat je f*cking nep bent”, schreeuwt er eentje. Jordi blijft het dan weer moeilijk hebben dat zijn ex al meteen iemand heeft gevonden in de villa. Uiteindelijk escaleert de situatie zo, dat de security tussenbeide moet komen omdat het gevecht helemaal uit de hand loopt.

- Jordi heeft zijn zinnen op de Hasseltse Alisa gezet: “Ik weet dat je voor Alisa heel veel moeite moet doen, en dat trekt me enorm aan.” Alisa noemt Jordi dan weer haar slaafje.

- Chiara, Jeffrey en Mike willen voor een unicum gaan en een trio laten filmen. Maar gaat Mike ook tot het uiterste?