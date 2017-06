"De inhoudelijke vernieuwing van de PS zal gepaard moeten gaan met een vernieuwing van het politieke personeel"

Hoe meer een mens te horen krijgt van wat er allemaal gebeurde bij Samusocial, hoe kwader een mens wordt.

Royale zitpenningen voor vergaderingen die niet plaatsvonden. Giften die afgeleid werden. Controlerende regeringscommissarissen die buitenspel werden gezet met parallelle vergaderingen wanneer er dan toch eens vergaderd werd. Geen verslagen van wat dan ook. Geschonken matrassen voor de daklozenopvang die verdwenen. En jobs bij Samusocial voor familie en vrienden van de PS-bestuurders, zoals voor de dochter van Laurette Onkelinx. De voormalige minister reageerde furieus, ze vond dat men haar kinderen er niet bij mocht betrekken. Die reactie mag haar dan al sieren als moeder, als vooraanstaande politica had ze beter moeten weten.

Ondertussen is een tweede Samusocial opgedoken. Bij de vzw De Brusselse Keukens wordt op dezelfde manier gewerkt als bij Samusocial. Ook hier is er binnen de raad van bestuur een bureau opgericht waarvan de leden een forfaitaire vergoeding van 19.500 euro per jaar krijgen voor twee vergaderingen per maand, als ze al doorgaan. Opnieuw zijn het PS-kopstukken die de lakens uitdelen met Brussels schepen Faouzia Hariche als voorzitster. Anders gezegd, ze wordt extra betaald voor wat ze zo al had moeten doen als schepen. Wanneer men dit alles weet en dan ook nog eens moet lezen dat volgens een rapport van de VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef een op de drie kinderen in Brussel in armoede leeft, dan wordt een mens zelfs razend kwaad.

De deontologische commissie van de PS spreekt zich binnenkort uit over het lot van ex-burgemeester Yvan Mayeur en ex-OCMW-voorzitster Pascale Paraïta. Het is quasi zeker dat ze uit de partij zullen gezet worden, net zoals dat gebeurde met Stéphane Moreau en André Gilles na de Publifin-affaire. Maar dat is niet meer dan een symbolische daad die het blazoen van de PS even moet oppoetsen. Opdat de partij opnieuw geloofwaardig zou zijn, moet er meer gebeuren. De partij moet schoon schip maken, definitief komaf maken met de normvervaging en de zelfbediening, praktijken die - wanneer men alle schandalen op een rij zit - wijdverbreid zijn bij de Waalse socialisten.

In principe zouden Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx, die de PS decennia in hun greep hadden en hielden nadat de partij federaal naar de oppositie werd verwezen, dat moeten doen. Maar Di Rupo die al na de Charleroi-schandalen riep dat hij dat zou doen, heeft gefaald. En Laurette Onkelinx is ongeloofwaardig met een dochter die voor Samusocial werkte en een echtgenoot die als advocaat het onderzoek naar Samusocial probeert tegen te houden. De inhoudelijke vernieuwing van de PS zal dan ook gepaard moeten gaan met een vernieuwing van het politieke personeel. Te beginnen aan de top.