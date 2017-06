"Zoveel geleden, maar toch lacht Elena elke dag"

Sint-Truiden -

Op 25 juni zal het exact een jaar geleden zijn dat Elena, het dochtertje van Lokeren-doelman Davino Verhulst en zijn vrouw Nathalie, uit het ziekenhuis ontslagen werd na een loodzware kankerbehandeling die negen maanden geduurd had. Elena, nu tweeënhalf, was amper negen maanden toen de artsen vaststelden dat haar hoofd vol tumoren zat. Zaterdag zamelt Verhulst met een benefietactie aan Heidemeren in Runkelen geld in ten voordele van vzw Komok en Kinderkankerfonds Leuven.