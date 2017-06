Grensoverschrijdende editie van retrowielerevent Eroica Limburg

Hasselt - Tussen 30 juni en 2 juli vindt voor de tweede keer het retrowielerevent Eroica Limburg plaats. Dankzij de intense samenwerking tussen Belgisch- en Nederlands-Limburg wordt het dit jaar een grensoverschrijdende editie met een stopplaats in Riemst. Gedeputeerden Igor Philtjens (België) en Eric Geurts (Nederland) zetten beide Limburgen als één geheel op de wielerkaart. Dat meldt Toerisme Limburg in een persbericht.

Eroica Limburg is een wielerevent dat terug gaat in de tijd. De deelnemers rijden over onverharde wegen op stalen fietsen van vóór 1987. “Onderweg kunnen ze van een goed glas wijn en heerlijke streekgerechten genieten”, aldus Toerisme Limburg. “Aan de finish is er een kermis, een wielerbeurs, foodtrucks en live muziek.”

Vorig jaar lag het parcours van het wielerevent enkel in Nederlands-Limburg. Dit jaar doorkruisen twee routes ook Belgisch-Limburg: vanaf het pontje in Eijsden, met rustplaats in Riemst, om uiteindelijk via Kanne de grens opnieuw over te steken.

De grensoverschrijdende editie van Eroica kadert in een ruimer samenwerkingsverband. Belgisch- en Nederlands-Limburg werken sinds dit jaar nauwer samen voor de toeristische promotie van de regio in zijn geheel. Gedeputeerden Philtjens en Geurts ondertekenden dit voorjaar al een gemeenschappelijk toeristisch vijfpuntenplan. “We werken al jaren samen op projectbasis, maar we willen elkaars troeven nog meer benutten en zo onze toeristische slagkracht nog verhogen”, aldus Philtjens.

Meer informatie en het volledige programma van het wielerevent zijn te vinden op www.eroicalimburg.nl.