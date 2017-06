Zaterdagtickets Pukkelpop uitverkocht

Hasselt - De zaterdagtickets voor Pukkelpop zijn uitverkocht. Dat maakte de organisatie van het festival donderdagavond bekend. “Wie er die dag toch nog bij wil zijn, kan wel nog een combiticket kopen maar ook die voorraad slinkt zienderogen”, luidt het. Voor donderdag en vrijdag zijn er wel nog dagtickets beschikbaar.

Pukkelpop vindt van 16 tot en met 19 augustus plaats op de festivalweide in Kiewit. Headliners zijn Editors, The xx, Mumford & Sons en Bastille. Wie nog geen toegangsticket heeft, kan er eentje kopen via deze website.