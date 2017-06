Tieltse kippenkweker: “Verdrinking kuikentjes in scène gezet”

Brussel - Broeierij Van De Vijvere, die in opspraak is gekomen nadat undercoverbeelden van Animal Rights waren verschenen over dierenleed bij ongeschikte kuikens, zegt dat het sorteren van kuikens “met respect voor de dierenrechten gebeurt” en betwist dan ook dat hen daarbij leed zou worden aangedaan. Volgens de Tieltse kippenkweker zijn de beelden misleidend en “met kwaadwillige bedoeldingen” deels in scène gezet.

Op de beelden van Animal Rights is onder meer te zien hoe kuikens gekeurd worden wanneer ze uit het ei komen. Van sommige kuikens die ongeschikt worden geacht, omdat ze bijvoorbeeld te klein zijn of afwijkingen vertonen, wordt de nek gebroken. Andere kuikens worden dan weer verdronken in een emmer water of belanden levend in een afvalcontainer.

Volgens de Tieltse broeierij tonen de beelden enkel dat het geslacht van de kuikens wordt bepaald en dat ze dan volgens geslacht worden gesorteerd. “Het gebeurt evident dat er niet levensvatbare kuikens worden aangetroffen na het uitbroeden en deze worden uiteraard apart geplaatst om te worden vernietigd”, luidt het in een mededeling.

“Het beeld dat getoond werd met de kuikentjes in de kom water is in scène gezet en alleszins geen praktijk binnen het bedrijf”, klinkt het voorts. “Wij kunnen enkel maar aannemen dat de persoon die het bedrijf als undercover werknemer is binnengedrongen, met kwaadwillige bedoelingen dit heeft opgezet. Wij distantiëren ons hiervan uitdrukkelijk.”

Tot slot is ook het beeld waarbij niet of onvoldoende uitgegroeide kuikens te midden van eierschalen te zien zijn, misleidend. “Ook dit is geen praktijk binnen het bedrijf. Het kan wel gebeuren dat tussen de duizenden eieren een kuiken laattijdig uitkomt en niet mee werd geselecteerd bij de controle. Dat is in de natuur niet anders en kan dus niet vermeden worden.”

De broeierij benadrukt daarnaast dat ze regelmatig wordt gecontroleerd, zowel aangekondigd als onaangekondigd, door het voedselagentschap FAVV en sectorfederatie Belplume. “Tot op heden werden nooit onregelmatigheden vastgesteld.” Ook de inspecteurs van dierenwelzijn die minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) donderdag ter plekke had gestuurd, stootten niet op onregelmatigheden.

De kwekerij betreurt dat ze op deze manier negatief in beeld wordt gebracht. “Dit is onaanvaardbaar. We houden ons alle rechten voor om klacht in te dienen tegen de verantwoordelijken en om de schade te verhalen.”