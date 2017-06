Onderzoek naar dood Sarah (29) kent doorbraak: methanol gevonden in zomerbar

De burgemeester van Izegem heeft de sluiting en verzegeling van de Pulobar bevolen in het onderzoek naar de vergifting van Sarah P. (29). Dat meldt het parket. Er werd methanol aangetroffen in flessen drank.

De 29-jarige Sarah P. uit Diksmuide was op donderdag 1 juni op café gegaan op drie plaatsen in Izegem en Roeselare. De maandag erna overleed ze heel plots en onverwacht aan methanolvergiftiging, zo bleek uit de autopsie.

Die vergiftiging zou ze die donderdagavond opgelopen hebben in de Pulobar. Dat bleek uit tests op in beslag genomen flessen in de bar, die positief testten op methanol. “Helaas moet ik de bar sluiten”, zegt de Izegemse burgemeester Bert Maertens op Twitter. “Met de gezondheid van mensen neem ik vanzelfsprekend geen enkel risico.”

Helaas moet ik Pulo Bar in Izegem tot nader bericht sluiten. Met de gezondheid van mensen neem ik vanzelfsprekend geen enkel risico. #Belga pic.twitter.com/AiZpIKCvKh — Bert Maertens (@MaertensBert) 15 juni 2017

Volgens uitbater Emmanuel Bekaert is het nog niet zo ver. “Het is nog niet 100 procent zeker dat de bar sluit, er volgt nog een gesprek met de burgemeester.”