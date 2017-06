Duitsland en Oostenrijk tegen Amerikaanse sancties tegen Rusland

Duitsland en Oostenrijk hebben donderdag kritiek geleverd op de beslissing van de Amerikaanse Senaat, nieuwe sancties op te leggen aan Rusland. De twee landen voeren aan dat de sancties een negatieve impact kunnen hebben op Europese bedrijven die rond transport van aardgas werken.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, en de Oostenrijkse premier Christian Kern dat Washington met de beslissing Amerikaanse aardgasleveranciers wil bevoordelen ten koste van hun Europese tegenhangers.

De Senaat keurde woensdag met een overweldigende meerderheid een wet goed die nieuwe sancties oplegt aan Rusland wegens zijn betrokkenheid in Syrië, en zijn mogelijke inmenging in Amerikaanse verkiezingen en de Oekraïense burgerstrijd.

“De energiebevoorrading van Europa is een zaak voor Europa, niet voor de Verenigde Staten van Amerika!”, zeggen de twee sociaaldemocratische ministers in de verklaring. Europese bedrijven bedreigen “met sancties ... als ze deelnemen of financiering verstrekken aan aardgasprojecten als Nord Stream II, geeft een volledig nieuwe en negatieve bijsmaak aan de relatie tussen de EU en de VS.”

