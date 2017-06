Studio 100 strikt Vlaamse topcast voor spektakel-musical ‘40-45’

Studio 100 heeft donderdagochtend de cast van de nieuwe musical ’40-45’ voorgesteld. De cast wordt aangevoerd door Jonas Van Geel en Jelle Cleymans. Verrassend: voor de andere rollen werden niet 1 maar 2 acteurs gecast.

Het verhaal van ‘40-45’ draait rond twee broers, die worden gespeeld door Jonas Van Geel en Jelle Cleymans. Voor de andere rollen heeft Studio 100 telkens twee acteurs gecast die samen in een vaste bezetting zullen spelen. Zo is er een blauwe en groene cast.

Naast ervaren toppers als Lucas Van den Eynde, Peter Van de Velde, Jo de Meyere, en Herbert Flack zijn er ook enkele opmerkelijke verrassingen. Zo zullen Marleen Merckx en Ann Tuts samen de moederrol van Anna op zich nemen. Nathalie Meskens en Clara Cleymans spelen de rol van Sarah.

Foto: Studio 100

Gert Verhulst: “Heel fier”

Bezieler Gert Verhulst en regisseur Frank Van Laecke zijn alvast in de wolken over de groep acteurs die ze samen konden brengen voor deze megaproductie. “Met Will Tura, Steve Willaert, Frank van Laecke en Allard Blom hebben we een absoluut creatief topteam voor ‘40-45’ . Vandaag ben ik heel fier dat we daar ook een topcast aan toe kunnen voegen”, aldus Gert Verhulst. “Deze talentvolle ploeg zal zorgen voor een unieke en spectaculaire theaterbeleving voor elke bezoeker, dat weet ik zeker!”

“We leggen de lat voor 40-45 zeer hoog”, zegt ook Frank van Laecke. “Voor alle elementen van deze megaproductie willen we het beste. Met deze hoofdcast zijn we in ieder geval in staat om het hoge niveau dat we vooropgesteld hebben te kunnen halen.”

Er zijn al meer dan 15.000 tickets verkocht. Meer informatie vindt u hier.