Marij kookt Limburgs: “Diabetici kunnen perfect Limburgs eten”

Voor mijn vers brood ben ik onderweg naar de redactie in Hasselt gestopt bij bakkerij Nelis in Wauberg (Peer). Zijn winkel valt op omdat die nog vooraan in het woonhuis is gevestigd, zoals vroeger. Roger heeft al vijftig jaar bakkerij. “En nog altijd doe ik het even graag. Ik sta ’s morgens nooit met tegenzin op. Maar eind dit jaar stop ik er toch mee, 65 ben ik dan”, vertelt bakker Roger, die zelf ook in de winkel staat. Voor zijn roggebrood heeft hij een eigen recept. Erg populair in de streek. “Lekker met kaas”, zegt Roger. En die raad ga ik voor de lunch opvolgen.

Voor het ontbijt koop ik een luchtiger brood, een meergranen. Ik wil hier meteen even vermelden dat dit brood vier dagen later nog niet droog was. Dat lukt nooit met brood uit de supermarkt. Dat moet je de dag nadien al doorspoelen met water om het weg te krijgen. Op mijn ontbijtbrood smeer ik hoeveboter en blauwe bessenconfituur van Blueberry Fields in Koersel (Beringen), met 98 pocent fruit. Dat is een pak meer dan de 50 tot 60 procent fruit die ze in de supermarkt-confituur promoten. Het is een confituur zonder suiker. Diabetici kunnen dus ook perfect Limburgs eten. In mijn eigen kelder staan nog een paar potjes zelfgemaakte braambessenconfituur van de voorbije zomer. In de winkel Lekker Limburgs vind ik nog een speciale gelei van paardenbloem. Een receptje van de Jambrouwerij, een ambachtelijke jammaker in Val-Meer (Riemst). Bij de Jambrouwerij koken ze de gelei nog in kleine koperen ketels. Zonder kleur en bewaarstoffen gaat die dan in een potje. Nooit gedacht dat paardenbloemen zo’n lekker broodbeleg konden zijn. De gelei is wel erg zoet.

Minder gaan eten

Van bij Catharinadal heb ik nog een pot yoghurt meegebracht, volle yoghurt. Boer Boonen vond dat ik ook volle zuivel moet eten, niet enkel de magere varianten. “Die volle producten geven een goed verzadigingsgevoel en dan ga je minder eten. Dus die zijn goed voor de lijn”, glimlacht hij. Niet iedereen houdt van de aparte zure smaak van yoghurt. Jammer, want yoghurt is heel gezond. En met al die lekkere confituur op de ontbijttafel kan je de yoghurt heel makkelijk en gezond zoeten.

Om mijn immense zak verse spinazie zo snel mogelijk te verwerken, kook ik er soep mee. Spinaziesoep is mijn ‘green power’. Dat Popeye er supersterk van werd, mag een fabeltje zijn. Toch zit spinazie boordevol vezels, vitaminen en mineralen. Minstens een keer per week eet ik spinaziesoep. De groene bladeren voeg ik pas op het einde toe. Als de soep kookt een beetje natriumbicarbonaat erbij voor het behoud van de groene kleur en na een minuutje het vuur afzetten. Op mijn roggebrood van bakker Nelis schaaf ik jonge romige kaas van een kaasbolletje van de Tievishoeve in Opglabbeek. Jawel Roger, de combinatie van roggebrood met kaas is top. Ook de smaakvolle Hasseltse jeneverpaté vraagt om een goed stuk brood. Het etiket op het potje verklapt dat er ook speculaas in zit, hazelnoot en jeneverbes.

Wonderlijke combinatie

Bij de delicatessenzaak Lekker Limburgs in Hasselt hebben ze ook Limburgse thee. Limburgse thee? Vreemd. Ene jonge Stef Bosmans – bijnaam Pip – is blijkbaar in het pand van een metaalbewerkingsbedrijf in Houthalen begonnen met de productie van theemengelingen. ‘Whole Leaf Tea’ vervaardigt zijn kwaliteitsthee uit volledige theebladeren. Mijn metalen blikje Green Tea Lemon is een zachte en smaakvolle melange. Een nieuwe ontdekking. Want ik hou absoluut niet van die bittere industriële theezakjes. Ze hebben er een klant bij.

De Limburgse peperkoek, vers van de bakker, promoot zichzelf als een lekker kruidig koekje. Is ook zo. Maar eigenlijke is het aloude familierecept van de wonderlijke combinatie van roggemeel, suiker en specerijen voorbehouden aan de Vondelmolen in Lebbeke. Dat is dus een erkend streekproduct uit West-Vlaanderen. Sorry Limburg. De Limburgse kruidkoek smaakt anders dan gewend. De bakker heeft er blijkbaar wat meer speculaaskruiden in verwerkt.

Ons avondmaal is op en top Limburgs. Op internet ben ik even gaan speuren naar een gerechtje om mijn grote zak warmoes te kunnen verwerken. Warmoes is een vergeten bladgroente die op snijbiet lijkt. De blaadjes passen rauw in een salade. Je kan ze wokken met een uitje of je kan er stoemp van maken. Voor de puree kook ik aardappelen van het Pannenbakkershof in Bree. De versneden warmoes haal ik kort door de wok en ik snijd een stukje van mijn Maaslands ringworstje in blokjes , ter vervanging van gerookt spek want ik heb er geen van Limburgse bodem in huis. De rundsburgers van hoeveslager Craeghs in Gruitrode, van puur rundsvlees, pimp ik met een paar schijfjes ringworst en verse salie uit het groentenpakket. Een geslaagde Limburgse versie van wat gevonden recepten op internet.

Eten

-Ontbijt

Ambachtelijk appel-kersensap Jonacherry van Marc Schleck in Zepperen

Meergranenboterham van bakker Nelis met blauwe bessenconfituur van Blueberry Fields, paardenbloemgelei van de Jambrouwerij en zelfgemaakte braambessenconfituur

Volle yoghurt natuur van Catharinadal

Foto: mw

-Lunch

Foto: mw

Spinaziesoep

Roggebrood van bakker Nelis in Wauberg (Peer) met boter Catharinadal in Achel met jong kaasbolletje van de Tievishoeve in Opglabbeek en Hasseltse jeneverpaté

Kraantjeswater

Foto: mw

-Vieruurtje

Groene thee van Pip’s uit Houthalen met Limburgse peperkoek

-Diner

Foto: mw

Warmoes met pijpajuin uit de wok

Stoemp met warmoes en Maaslands ringworstje

Prime Rib burger van hoeveslagerij Craeghs

Kraantjeswater

Kostprijs

- Meergranenbrood, Limburgse prijs: 2,2 euro, supermarktprijs: 1,39 euro, verkoper: bakker Nelis in Peer, afgelegd aantal kilometers: 34.

- Roggebrood, Limburgse prijs: 2,2 euro, supermarktprijs: 2,70 euro/kilo (voorverpakt), verkoper: bakker Nelis in Peer, afgelegd aantal kilometers: 34.

- Spinazie, warmoes, pijpajuin en salie uit een groentenpakket, Limburgse prijs: 20 euro, supermarktprijs: niet beschikbaar, verkoper: Het Vrije Veld in Zutendaal, aantal afgelegde kilometers: 74.

- Appel-kersensap (20 cl), Limburgse prijs: 6 euro/liter, supermarktprijs: 1,56 euro/liter, onze kost: 1,2 euro, verkoper: Marc Schleck in Zepperen gekocht bij Lekker Limburgs, aantal afgelegde kilometers: 84.

- Blauwe bessenconfituur (200 gram), Limburgse prijs: 17,5 euro/kilo, supermarktprijs: 9,28 euro/kilo, onze kost: 3,5 euro, verkoper: Blueberry Fields in Koersel gekocht bij Lekker Limburgs, aantal afgelegde kilometers: 84.

- Paardenbloemgelei (225 gram), Limburgse prijs: 4,15 euro, supermarktprijs: niet in het assortiment, verkoper: Jambrouwerij in Val-Meer gekocht bij Lekker Limburgs, aantal afgelegde kilometers: 84.

- Volle yoghurt natuur (500 gram), Limburgse prijs: 3 euro/kilo, supermarktprijs: 1,98 euro/kilo, onze kost: 1,25 euro, verkoper: Catharinadal in Achel, aantal afgelegde kilometers: 24.

- Jong Kaasbolletje, Limburgse prijs: 9,5 euro, supermarktprijs: 13,90 euro, verkoper: Tievieshoeve in Opglabbeek, aantal afgelegde kilometers: 36.

- Hasseltse jeneverpaté, Limburgse prijs: 6,2 euro, supermarktprijs: 10,90 euro/kilo (Ardense variant), verkoper: Lekker Limburgs in Hasselt, aantal afgelegde kilometers: 84.

- Green Tea Lemon (100 gram), Limburgse prijs: 7 euro, supermarktprijs: 8,9 euro/100 gram (Piramide), verkoper: Pip’s Whole Leaf Tea uit Houthalen gekocht bij Lekker Limburgs in Hasselt, aantal afgelegde kilometers: 84.

- Limburgse peperkoek (250 gram), Limburgse prijs: 15 euro/kilo, supermarktprijs: 6,27 euro/kilo, onze kost: 3,75 euro, verkoper: Lekker Limburgs in Hasselt, aantal afgelegde kilometers: 84.

- Prime Rib burger (runds), Limburgse prijs: 10,50 euro/kilo, supermarktprijs: 11,98 euro/kilo, onze kost: 2,94 euro, verkoper: hoeveslagerij Craeghs in Meeuwen, aantal afgelegde kilometers: 24.

- Maaslands ringworstje, Limburgse prijs: 4 euro, supermarktprijs: 5,86 euro, verkoper: slagerij Slootmakers in Neerharen gekocht bij Lekker Limburgs, aantal afgelegde kilometers: 84.

600 kilometer

Om alle Limburgse producten te gaan kopen heb ik in een week tijd bijna 600 kilometer afgelegd. Natuurlijk ben ik maar één keer naar elke producent gereden vanuit Bocholt.

De totaalprijs van mijn aankopen is met 352 euro meer dan het dubbele van een normale week, maar de hoeveelheid is ook groter dan wat we met z’n tweeën in een week consumeren.

Wil u ook Limburgs eten?

Surf naar www.hartenboer.be enww.puurlimburg.be.