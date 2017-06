GEZOCHT: Limburgers in Brussels Airport na stroompanne

Een grote stroompanne heeft de luchthaven van Zaventem vanmorgen getroffen. Honderden reizigers staan voor de deuren van de vertrekhal te wachten om binnen te mogen. De brandweer is al ter plaatse om water uit te delen. Reizigers klagen over de gebrekkige communicatie van de luchthaven. Tientallen vluchten hebben vertraging.

We zijn op zoek naar Limburgers die vast zitten in de luchthaven of eindeloos lang hebben moeten wachten. Hoort u bij de getroffen reizigers? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vermeld uw naam, woonplaats en telefoonnummer.

