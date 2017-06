Maria Sharapova krijgt wel opnieuw wildcard voor het Amerikaanse Stanford

De Russische Maria Sharapova heeft haar uitnodiging voor het WTA-tennistoernooi van het Amerikaanse Stanford (31 juli-6 augustus) officieel beet. Dat heeft ze zelf bevestigd. Eerder had ‘MaSha’ al laten optekenen dat ze in Stanford haar wederoptreden hoopte te maken na haar blessure.

Voor Sharapova wordt het haar eerste deelname sinds 2011 in Stanford, ze speelde er in 2010 de finale. ‘s Werelds nummer 175 had in april haar rentree gemaakt na een schorsing van vijftien maanden voor een positieve dopingtest.

Ze speelde dankzij wildcards drie toernooien (Stuttgart, Madrid en Rome), daarna weigerden de organisatoren van Roland Garros haar een uitnodiging te geven.

In Rome liep Sharapova een dijbeenblessure op, zaterdag nog liet ze weten dat ze daardoor forfait moest geven voor het grasseizoen. Zo mist ze het WTA-toernooi van Birmingham (17-25 juni) en de kwalificaties voor Wimbledon (3-16 juli), in Stanford is de 30-jarige Siberische wel opnieuw van de partij.