Treurende bruid maakt mooie fotohommage nadat haar verloofde sterft

In februari sterft de verloofde van de Amerikaanse Hannah Darr slechts enkele maanden voor hun huwelijk in een ongeval met zijn wagen. Korte tijd na zijn dood contacteert Hannah hun huwelijksfotografe voor een fotoshoot in haar trouwjurk als ultieme hommage aan haar verloofde en de liefde die ze deelden sinds hun middelbare schooltijd.

Op vijf februari kreeg Hannah Darr het verschrikkelijke nieuws te horen dat haar verloofde Layne Meriwether was omgekomen in een autocrash. Het koppel zou vier maanden later in het huwelijksbootje stappen. "Ik verloor die dag niet enkel Layne," vertelde Hannah aan de Australische editie van The Huffington Post, "ik raakte mijn beste vriend en mijn soulmate kwijt. Ik was er kapot van dat ons grote huwelijksfeest dat we samen gepland hadden niet door kon gaan, dat we niet zouden gaan trouwen, dat we geen gezin zouden starten en de rest van ons leven samen zouden doorbrengen."

Korte tijd na zijn tragische dood nam Hannah contact op met hun huwelijksfotografe Holly Gannett om een fotoshoot te doen als hommage aan haar verloofde en hun liefde in haar huwelijksjurk. "Hoewel ons huwelijk nooit zou plaatsvinden, wilde ik toch graag een foto van ons samen in mijn huwelijksjurk zodat ik hem als mijn grote liefde en mijn toekomstige echtgenoot kan herinneren. De foto's zal ik voor altijd koesteren en ze hebben me geholpen om eindelijk mijn verlies voor een stukje te accepteren."

De foto's werden uiteindelijk in mei genomen op de plaats waar Layne Hannah ten huwelijk vroeg en waar het koppel ook al hun verlovingsfoto's had laten maken. Op sommige foto's slaagde de fotografe er zelfs in om Layne in het beeld te photoshoppen. Begin juni deelde Hannah de foto's uiteindelijk op de Facebookpagina van Love What Matters, met bijhorende tekst waarin ze vertelt over haar grote liefde.