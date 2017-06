Kerkhof van Kuringen maand niet onderhouden omdat “man in uniform” dat vroeg

Hasselt - Het kerkhof van Kuringen in Hasselt heeft het vier weken zonder maaiploeg moeten doen na een misverstand.

Een bezoeker die graven kwam poetsen in fluorescerende veiligheidskleren vond dat al dat grasmaaien te veel stof gaf, dus mochten de werklui van hem best een paar weekjes overslaan. Wat ze ook deden, in de veronderstelling aangesproken te zijn door een “man van de stad”, waar de uniformen ook fluoresceren. Toen verontwaardigde berichtjes over “het verloederde kerkhof” op sociale media verschenen, werd de vergissing ontdekt en rechtgezet door de stad.

Foto: Serge Minten

