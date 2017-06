Kobe (15) kan samen met vader en vriend dief klemrijden die zijn fiets stal

Zonhoven -

Wat aanvankelijk een echte baaldag leek voor de 15-jarige scholier Kobe Vandereyt uit Zonhoven, is op de valreep toch goed afgelopen. Een dief was dinsdag aan de haal gegaan met zijn dure fiets aan de bushalte op het Dorpsplein. Kobe ging aangifte doen, en op de terugweg kwam hij puur toevallig de dief mét zijn fiets tegen in het dorp. Na een achtervolging tot over het toeristisch fietspad kon de jongen zijn tweewieler terug bemachtigen.