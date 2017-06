“Speciale aanklager opende onderzoek naar Trump voor belemmering rechtsgang”

De speciale aanklager Robert Mueller zou een onderzoek geopend hebben naar de Amerikaanse president Donald Trump wegens een mogelijke belemmering van de rechtsgang. Dat meldt de krant Washington Post woensdag.

Volgens functionarissen spreekt Mueller met verantwoordelijken van de inlichtingendiensten in het kader van een breder onderzoek, waarin onder meer wordt nagegaan of de president de rechtsgang heeft proberen te belemmeren, aldus bronnen aan de krant. Het zou gaan om Daniel Coats, de huidige directeur van de nationale inlichtingendienst, het hoofd van het nationale veiligheidsagentschap Mike Rogers en zijn voormalige adjunct Richard Ledgett, die ‘deze week nog’ zouden kunnen worden verhoord. De NSA liet weten ‘zijn volledige medewerking te verlenen aan de speciale aanklager’, terwijl de Office of National Intelligence en Ledgett niet wilde reageren.

Voorwerp van onderzoek

Het onderzoek naar Trump betekent een keerpunt in het onderzoek dat een jaar geleden van start ging, en tot nu toe focuste op de mogelijke inmenging van Rusland tijdens de verkiezingen van 2016 en de banden tussen de campagne van Trump en het Kremlin. In januari verzekerde de voormalige FBI-baas James Comey nog aan Trump dat die zelf niet het voorwerp uitmaakte van een onderzoek. Volgens bronnen veranderde dat echter kort nadat Trump in mei Comey ontsloeg. Critici zien daarin een poging van Trump om het onderzoek naar de banden tussen zijn administratie en Rusland stop te zetten. Later raakte ook bekend dat Trump aan Comey had gevraagd om het onderzoek naar zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten.

Volgens bronnen wordt in het onderzoek ook gekeken naar mogelijke financiële misdaden door medewerkers van Trump.

Robert Mueller werd aangesteld als speciale aanklager na het ontslag van Comey.

‘Onthullen informatie FBI is illegaal’

Het Witte Huis verwijst voor alle vragen over het onderzoek rond de Russische inmenging naar Trumps persoonlijke advocaat Marc Kasowitz, aldus de Washington Post. In een mededeling zegt diens woordvoerder dat ‘het onthullen van informatie van de FBI over de president schandalig, onvergeeflijk en illegaal’ is.