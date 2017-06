Het is officieel: titanengevecht tussen Mayweather en McGregor ligt vast

Het is officieel: levende bokslegende Floyd ‘Money’ Mayweather komt terug uit pensioen om het op te nemen tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor. Mayweather maakte via Instagram bekend dat het gevecht zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus.

Mayweather ging in september 2015 op bokspensioen. Hij verloor gedurende zijn carrière geen enkele van zijn 49 officiële wedstrijden. De 28-jarige McGregor is de eerste ooit die er in geslaagd is om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts.