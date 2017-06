Belgische handbalmannen definitief uitgeschakeld voor EK na kansloze nederlaag tegen Noorwegen

Leuven - De Belgische handbalmannen hebben woensdag met 27-43 verloren van vicewereldkampioen Noorwegen in hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd voor het EK handbal van 2018 in Kroatië. De Red Wolves hadden al een mirakel nodig om zich nog te plaatsen voor het EK, maar zijn nu definitief uitgeschakeld. Zaterdag spelen ze hun laatste kwalificatiewedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk.

De fysiek sterke Noren gingen meteen fel van start in de Leuvense Sportoase, waardoor ze al snel op een 6-12 voorpsrong kwamen. De Red Wolves gaven zich niet gewonnen en scoorden zelf ook regelmatig knappe doelpunten. Het klasseverschil met de Noren was echter duidelijk zichtbaar, met een logische 15-20 ruststand tot gevolg.

In de tweede helft hielden de Belgen aanvankelijk gelijke tred met Noorwegen, maar de achterstand verkleinen lukte niet. Voor de Noren was het belangrijk om zoveel mogelijk te scoren voor hun doelpuntensaldo en na ruim een kwartier in de tweede helft diepten ze hun voorsprong uit tot 21-35. Daarna konden de troepen van bondscoach Yérime Sylla geen vuist meer maken en verloren ze uiteindelijk zwaar met 27-43.

Zaterdag sluit België zijn EK-kwalificatiecampagne af met een uitwedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk. De wereldkampioen won woensdag met 26-25 van Litouwen en is zo al zeker van deelname aan het EK. Litouwen en Noorwegen volgen na Frankrijk op de tweede plaats in groep 7 met zes punten. Zij spelen zaterdag in een onderling duel om een rechtstreeks EK-ticket. Ook de beste derde van alle groepen plaatst zich voor het EK van 2018 in Kroatië. België staat met nul punten troosteloos laatste in de groep en is uitgeschakeld.