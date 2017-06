Siamese tweeling succesvol van elkaar gescheiden na elf uur durende operatie

Erin en Abby Delaney kunnen sinds een week voor het eerst naar elkaar kijken. Na een operatie in het kinderziekenhuis van Philadelphia die maar liefst elf uur duurde, werd de siamese tweeling succesvol van elkaar gescheiden. Een vroeg maar vooral prachtig verjaardagsgeschenk, aangezien de tweeling in juli zijn eerste verjaardag viert.

Foto: Facebook - Delaney Twins

De baby’s uit de Amerikaanse staat North Carolina waren in zeer goede handen. Tijdens de operatie op 7 juni waren er 30 dokters aanwezig om de scheiding succesvol te laten verlopen. Ze verblijven momenteel op intensieve zorgen.

De operatie stond onder leiding van neurochirurg Gregory Heuer en plastisch chirurg Jesse Taylor. “Siamese tweelingen scheiden is een erg complexe taak waarna een lange revalidatie volgt, maar we zijn hoopvol dat de uitkomst positief zal zijn”, vertelde Taylor via een persmededeling. Het was de eerste keer dat het kinderziekenhuis van Philadelphia zich waagde aan een scheiding waarbij de hoofdjes van een tweeling aan elkaar vastzaten.

Ouders Heather en Riley Delaney kwamen al na 11 weken te weten dat ze een siamese tweeling zouden krijgen. Ze gingen meteen op zoek naar professionele hulp. De dochters werden uiteindelijk tien weken te vroeg geboren via een keizersnede. Dat beide kinderen de bevalling overleefden, mag op zich al gezien worden als een mirakel. Amper de helft van alle siamese tweelingen worden geboren, waarvan bovendien een derde sterft tijdens de eerste 24 uur. Ondanks die statistieken bleven de ouders hoe dan ook hopen op een goede afloop.