Kimberly Buys wordt derde op 50m vlinder in Barcelona

Kimberly Buys is woensdag op de Mare Nostrum-zwemmeeting in Barcelona als derde geëindigd in de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze zette een chrono van 25.86 op de tabellen, acht honderdsten boven haar Belgisch record (25.78).

De eerste plaats ging naar Sarah Sjöström, die aantikte in 24.76. De Zweedse haalde het voor de Canadese Penny Oleksiak (25.76). In de reeksen had Buys naar een chrono van 26.44 gezwommen.

De Mare Nostrum is een groep wedstrijden met meetings in Monaco (10-11 juni), Barcelona (13-14 juni) en Canet-en-Roussillon (17-18 juni). In Monaco werd Buys twee keer derde, op de 50 en 100 meter vlinder. Dinsdag moest ze in Barcelona op de 100m vlinder tevreden zijn met een zevende plaats.