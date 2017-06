Manchester United plukt begeerde Zweedse international weg bij Benfica

De Zweedse international Victor Lindelöf heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij Manchester United, met optie voor een extra jaar. Dat hebben de ‘Red Devils’ woensdag bekendgemaakt. De 22-jarige centrale verdediger komt over van het Portugese Benfica.

Zaterdag gaf de club van Rode Duivel Marouane Fellaini al aan dat er een akkoord was met de Portugese landskampioen. “Victor is een zeer getalenteerde jonge speler, die een grote toekomst heeft bij United”, aldus José Mourinho, coach van Europa League-winnaar Manchester United. “Het vorige seizoen toonde aan dat we extra opties en kwaliteit nodig hebben voor een voldoende grote kern, Victor is de eerste die we deze zomer mogen verwelkomen.”

Lindelöf ruilde in december 2011 het Zweedse Västeras voor Benfica, speelde daar in de jeugdreeksen en maakte in oktober 2013 zijn debuut in de hoofdmacht van de club uit Lissabon. In maart 2016 werd hij Zweeds international, vorige zomer speelde hij met Zweden het EK in Frankrijk. Vrijdag stond hij in de Friends Arena in Stockholm nog 90 minuten tussen de lijnen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, die de Zweden verrassend met 2-1 wonnen.