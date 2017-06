Hulpdiensten op zoek naar vermist jongetje (4) in Harelbeke

Politie en brandweer houden een koortsachtige zoekactie in het provinciale domein De Gavers in Harelbeke. Daar is een jongetje van vier jaar vermist.

Het provinciale domein De Gavers in Harelbeke is woensdagavond rond 18 uur helemaal ontruimd. Een jongetje van vier jaar is al sinds 17 uur vermist. De hulpdiensten hebben een grootscheepse zoekactie opgezet, onder meer aan de oevers en in het water van het domein. Daarbij worden onder meer duikers ingezet.

De omstandigheden waarin het jongetje verdween, zijn nog niet geheel duidelijk. Maar om zeker te zijn, kammen politie en brandweer de waterkant uit. Ook de bossen in het domein worden doorzocht.