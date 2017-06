Waarom de thermometer in je auto bijna altijd verkeerd is

Handig, die thermometer in je auto die je op elk moment van de dag zegt hoe warm het buiten is. Maar het is ook bijzonder bedrieglijk, legt The Washington Post uit.

Om goed te begrijpen hoe de thermometer in je wagen werkt, is wat technische uitleg nodig. De temperatuur wordt gemeten aan de hand van gasmolecules. Hoe warmer het is, hoe sneller zij in het rond springen en vliegen.

De vaakst gebruikte methode om de temperatuur weer te geven, is aan de hand van een kwikthermometer. De vloeistof zal uitzetten en stijgen tot een bepaalde hoogte wanneer de temperatuur stijgt.

Een alternatief is de thermistor. Die gebruikt geen vloeistof, maar meet de temperatuur op basis van de elektrische weerstand. Het zijn handige sensoren, want klein, goedkoop en heel accuraat.

Toch is het net die accurate thermistor die veroorzaakt dat de buitentemperatuur die in je auto aangegeven wordt, vaak niet klopt. Dat is geen gevolg van het ding zelf, wel van de plaats waar het zit.

De meeste wagens hebben immers een thermistor die bevestigd is achter het rooster aan de voorkant van de auto. Aan de onderkant dus, waar hij onder meer de warmtestralen opvangt die van de grond komen. Die zijn bedrieglijk, want ondergronden zoals die van onze wegen zijn stevige absorbeerders van warmte van de zon. Dat heb je ongetwijfeld al eens gemerkt wanneer je op blote voeten rondliep.

Met andere woorden: op de grond is het altijd warmer dan op de hoogte waarop de mens leeft. Ook de temperatuur die je wagen aangeeft, ligt op zonnige dagen dus ook (veel) hoger dan hoe warm het buiten echt is.

Wanneer de zon niet schijnt, zal de temperatuur die je wagen aangeeft al wat accurater zijn. Al heeft bijvoorbeeld aanvriezende sneeuw in de winter ook gevolgen: je zal het dan buiten warmer vinden dan gevreesd in je auto.